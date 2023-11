Dzień Otwarty Notariatu. W Opolu 70 osób przyszło na rozmowę z notariuszem w komfortowych warunkach biblioteki

Dziecięciu opolskich notariuszy przez kilka godzin w sobotę udzielało porad prawnych mieszkańcom Opolszczyzny, w ramach Dnia Otwartego Notariatu. Notariusze przekonują, że nie należy się obawiać porad prawnych. Dużo gorsze konsekwencje ma nieznajomość prawa.

Na spotkanie z notariuszami w Bibliotece Miejskiej w Opolu przyszło w sobotę 18 listopada około 70 osób. Przy stolikach, w indywidualnych rozmowach pytali notariuszy o sprawy związane z dziedziczeniem, testamentami, postepowaniami spadkowymi, ale także ze sprzedażą nieruchomości, czy z problemami podatkowymi. Głównym tematem tegorocznego 14 Dnia Otwartego Notariatu było jednak prawo spadkowe. - W tym roku pojawiły się dwie ogromne zmiany prawa spadkowego. Ostatnia nowelizacja weszła w życie dosłownie na dniach, 15 listopada - Anna Konopnicka - Pęk, notariusz i koordynator Dnia Otwartego Notariatu w Opolu. - Chcieliśmy zwrócić na to uwagę całemu społeczeństwu, bowiem ta ostatnia nowelizacja dosłownie zrewolucjonizowała system, zmieniła krąg spadkobierców ustawowych, zmieniła procedurę postępowania spadkowego. Najnowsza zmiana prawa spadkowego wynika między innymi z rosnącej liczby przypadków dziedziczenia po zmarłych długów, a nie tylko majątku. Skróci się także procedura poszukiwania przez sąd uprawnionych do dziedziczenia. Wcześniej krąg spadkobierców ustawowych był bardzo szeroki, dochodziło do sytuacji, że dziedziczyły osoby, które nawet nie znały zmarłego. W tej chwili krąg spadkobierców jest zawężony, mniej osób jest powołanych do dziedziczenia. Zmieniła się także procedura odrzucenia spadku w imieniu osoby małoletniej. Ma to ułatwić życie rodzicom, którzy sami już odrzucili spadek. W wielu przypadkach nie będą oni potrzebować zgody sądu rodzinnego, aby w imieniu swoich dzieci odrzucić spadek. Warunkiem jest jednak współdziałanie rodziców.

Rozmowa w bibliotece, czynności w kancelarii

Na terenie Opolszczyzny pracuje ok. 80 notariuszy. Wszyscy podlegają pod Izbę Notarialną we Wrocławiu, która skupia ok. 400 notariuszy w dwóch województwach. Notariusze pracują nawet w mniejszych miejscowościach, nigdzie też nie są notowane długie terminy przyjęcia w kancelarii.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele osób może po prostu nie mieć czasu, albo mieć obawy przed przyjściem do notariusza - Anna Konopnicka Pęk. – Po to wychodzimy ze swoich kancelarii, aby takie osoby mogły przyjść i porozmawiać w przyjemnych warunkach biblioteki. To jednak tylko wstęp. Po naszej rozmowie okazuje się, czy ktoś ma potrzebę dokonania czynności notarialnych, czy daną osobę trzeba pokierować do sądu, bo są sprawy, które można załatwić wyłącznie w sądzie.

Przez cały rok informacje o pracy notariuszy można znaleźć na stronie informacyjnej Krajowej Rady Notarialnej www.porozmawiajznotariuszem.pl. Można tam znaleźć między innymi nagrania filmowe o tym, czym jest zachowek, jak zawrzeć małżeństwie umowy majątkowe i o wielu innych ważnych problemach prawnych. - Nie bójmy się prawników – przekonuje Anna Konopnicka - Pęk. - Jeśli mamy wątpliwości warto wcześniej zapytać prawnika – notariusza, adwokata czy radcę prawnego, aby uniknąć ewentualnych komplikacji. A ja już zapraszam na przyszłoroczną akcję Dnia Otwartego Notariatu.

