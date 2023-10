Dziewięciolatek za kierownicą 300-konnej rajdówki! Zbudował mu ją nysanin Paweł Dytko, kierowca rajdowy i wyścigowy. "Młody Pelikan" wymiata

- To co specjalnie zrobiliśmy dla Olka, bo jest on dopiero dziewięciolatkiem, nie za wysokim, to przerobienie całego układu z pedałami gazu, hamulca, sprzęgła, zmieniliśmy też kierownicę na mniejszą, tak by mógł precyzyjnie nią operować oraz wstawiliśmy mniejszy, dopasowany do jego wymiarów fotel kubełkowy- mówi Paweł Dytko. - Podnieśliśmy też hamulec ręczny, którym wspomaga się w tych wszystkich efektownych nawrotach. Teraz trzymamy mocno kciuki za rozwój tego młodego talentu. Może doczekamy się polskiego mistrza świata w rajdach!