Festiwal Biegów Górskich 3xKopa. Jedyna taka impreza sportowa w regionie! Ksiądz na rowerze radzi, jakich błędów unikać podczas biegania

Opolski ksiądz-sportowiec zwraca jednocześnie uwagę, że najistotniejszy jest czas poświęcany na aktywność fizyczną.

- Patrzmy na czas, który poświęcamy na ten sport. Bo to o czas chodzi. Jeśli potrafię poświęcić na początku trzy razy w tygodniu po pół godziny na lekkie bieganie, nie patrząc kompletnie, ile kilometrów przebiegnę, ale robię to konsekwentnie, to prędzej czy później forma przyjdzie i będziemy mogli zwiększać intensywność wysiłku. Będziemy biegali szybciej i więcej kilometrów, ale na to potrzeba czasu – tłumaczy ksiądz Michalewski.