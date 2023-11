Festiwal tańca w Wołczynie. Na parkiecie wystąpiło ponad 700 tancerzy z całej Polski

- To prawdziwe dwudniowe święto tańca. Piękna impreza zorganizowana przez nasz Wołczyński Ośrodek Kultury. Piękna, bo dobie dominujących gier oraz Internetu, trudno jest zachęcić młodzież do tego, by aktywnie, poprzez ruch spędzała czas wolny. Piękna też dlatego, że poprzez taniec młodzi ludzie uczą się wrażliwości, mogą wyrażać swoje wewnętrzne piękno – mówi burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek. – To jest godne polecenia. Jestem pełen podziwu dla nauczycieli, trenerów i rodziców, że potrafią zaszczepić w młodych ludziach taką pasję.