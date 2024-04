Mieszkańcy gminy Wołczyn sprzątali rzekę. W ciągu czterech godzin zebrali mnóstwo śmieci

W ciągu 4 godzin zebrali dwa pełne kontenery śmieci.

- Dziwi mnie, że ludzie zadają sobie tyle trudu, żeby przywieźć śmieci do lasu, bo to przecież grozi mandatem – komentuje radny Jan Bartosiński. – W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej jest PSZOK czynny od poniedziałku do soboty. Wywożenie śmieci do lasu, to żadna oszczędność. Każdy przecież za śmieci płaci.