Firma Wood of Fire rozpoczęła w Prudniku budowę swojego zakładu. Pracę znajdzie tu do 60 osób

- Dobre tereny, dobra lokalizacja blisko polsko - czeskiej granicy. Dla nas Czechy, to też duży rynek zbytu. Możemy skorzystać z położenia w strefie ekonomicznej – mówi Dawid Pich. – Od pomysłu cała procedura uzyskania pozwolenia na budowę trwała ok. 1,5 roku. Administracja gminy bardzo nam pomogła pomyślnie przez to przejść.