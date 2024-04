Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Prudniku. Firmy szukają pracowników, ale z kwalifikacjami. O karierę warto dbać od dziecka

Bardzo wiele osób zatrudnia firma Eko Okna. Potrzebuje ludzi do nowego zakładu w Kędzierzynie-Koźlu. Kilka firm transportowych w Głogówku stale szuka kierowców i jest gotowe zatrudniać nawet zaraz po szkoleniach. Inne firmy chętnie uzupełniają zatrudnienie o pojedyncze osoby. Np. producent mebli Stainpol szuka wykwalifikowanych tapicerów i szwaczek.

- Zatrudniamy pracowników do różnych działów, od produkcji po dział utrzymania ruchu – mówi Wiktoria Kusber z firmy Filplast w Głogówku. - Szukamy też wysokiej klasy specjalistów: inżynierów, osób do handlu, obsługi klienta, osób znających język niemiecki. Chętni do pracy są, problemem jest dopasowanie ich kompetencji do stanowiska pracy.