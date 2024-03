Fogo Futsal Ekstraklasa. Dreman Opole Komprachcice nieoczekiwanie uległ We-Metowi Kamienica Królewska

Takiego rozstrzygnięcia mało kto się spodziewał, ponieważ to Dreman był „żelaznym” faworytem. Podopieczni trenera Toniego Corredery cały czas walczą o to, by zająć 4. miejsce po fazie zasadniczej, podczas gdy We-Met plasuje się w drugiej części tabeli. I choć spadek z ligi już mu praktycznie nie grozi, to niemal równie wiele co od strefy spadkowej dzieli go od pozycji w czołowej „ósemce”, gwarantującej udział w fazie play-off.

Bezpośrednia potyczka na Kaszubach od początku ułożyła się jednak lepiej dla drużyny z Kamienicy Królewskiej. Do przerwy prowadziła ona 1:0, po bramce Szymona Wrońskiego w 6. minucie.

Drugiego gola w meczu również strzelił We-Met, a dokładnie w 28. minucie uczynił to Brayan Mera. Chwilę później kontaktowe trafienie dla Dremana zaliczył Wiktor Skała, ale to było wszystko, co dała radę zrobić ekipa z Opolszczyzny. Komfort We-Metowi znów dał w 34. minucie Mateusz Wesserling, a wynik ustalił w samej końcówce Kewin Sidor.