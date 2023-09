Fortuna 1 Liga. Odra Opole wygrała z Arką Gdynia. Zadecydował jeden gol [ZDJĘCIA]

Decydująca dla losów końcowego wyniku akcja miała miejsce w 50. minucie. Wtedy to błąd jednego z obrońców Arki skrzętnie wykorzystał skrzydłowy Odry Jakub Antczak. Popędził on lewą flanką sam na sam z bramkarzem gdyńskiego zespołu Pawłem Lenarcikiem. Golkiper gości co prawda końcami palców odbił jeszcze piłkę po uderzeniu gracza opolan, ale w idealnym miejscu znalazł się napastnik gospodarzy Din Sula i z najbliższej odległości dopełnił formalności.

Patrząc całościowo na przebieg spotkania, Odra sumiennie zapracowała swoją postawą na trzy punkty. Ich wywalczenie kosztowało jej piłkarzy dużo zdrowia, ale to oni nieco częściej stwarzali zagrożenie pod bramką rywala. Jeszcze w pierwszej połowie Lenarcik dwukrotnie zatrzymał piłkę po kąśliwych uderzeniach Dawida Czaplińskiego i Borjy Galana. W polu karnym Odry gorąco było raz, ale próbę gdynian rzutem na taśmę zablokował jej kapitan Mateusz Kamiński.