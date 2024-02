Fortuna 1 Liga. Słaby start rundy wiosennej w wykonaniu Odry Opole. Była zupełnie bezradna w meczu z GKS-em Tychy [ZDJĘCIA]

Była to jedna z najciekawiej zapowiadających się potyczek w tej serii gier, ponieważ mierzyły się ze sobą dwie drużyny z czołówki tabeli. GKS spędził zimę na fotelu wicelidera, a Odra na 6. lokacie, która po zakończeniu rozgrywek gwarantuje grę w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Obserwując przebieg rywalizacji należy wprost powiedzieć, że na zapowiedziach jedynie się skończyło ...

Przez pierwsze pół godziny ogólnie z boiska wiało nudą. Ani jedni, ani drudzy nie zaprezentowali w tym czasie jakiejkolwiek godnej odnotowania akcji.

Niedługo po upływie 30 minut rozstrzygnęły się jednak losy konfrontacji. A to dlatego, że zespół z Tychów w ciągu około 60 sekund zdobył aż dwa gole.

Wynik spotkania otworzył w 32. minucie Marko Dijakovic, który z najbliższej odległości dobił do pustej bramki piłkę, którą wcześniej sparował bramkarz Odry Artur Haluch po uderzeniu Daniela Rumina. To właśnie ten zawodnik GKS-u ogólnie sprawiał najlepsze wrażenie na placu gry, co zresztą idealnie potwierdził w 33. minucie. Wtedy to skrzętnie skorzystał z prostego błędu Rafała Niziołka, po czym dynamicznie wszedł w pole karne i celnym strzałem zaskoczył złapanego na wykroku Halucha.