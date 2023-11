Galeria Ozimska Park w Opolu po tygodniu od otwarcia już wymaga sporego remontu. „Fuszerka i bubel budowlany to mało powiedziane”

Nie działa również jedna z mini-trampolin, na której zamiast radosnych skoków maluchów, zalegają dwie europalety i taśma ostrzegawcza. Z kolei rowerzyści skarżą się, że pomimo dużego parkingu dla samochodów, nie wybudowano ani jednego miejsca dla rowerzystów . Z tego powodu rowery poprzypinane są gdzie popadnie – do wiaty na koszyki zakupowe, do ławek czy nawet do drzewek.

Inwestor chciał zaoszczędzić na projekcie?

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła redakcja „nto", wynika, że przyczyną nierównej nawierzchni było wykorzystanie podbudowy, która nie nadawała się do takiego miejsca. Przede wszystkim dlatego, że połowa pasażu jest odkryta i nie zasłania jej dach. A deszcz regularnie podmywa płytki chodnikowe, co prowadzi do ich nierówności.