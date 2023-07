Gasić latarnie w Opolu po północy - komentarz Jerzego Miki

Można się przewrócić ale podnosząc wzrok wyżej można zobaczyć więcej: srebrną mgłę z białą poświatą. To Droga Mleczna z ogromną ilością gwiazd. A poza tym na niebie tysiące gwiazd i ich światło odbijające planety. Ten nasz księżyc, blady przy nich, stara się skusić swym blaskiem. W tej aurze można dostrzec kratery na jego powierzchni. Tak blisko i tak daleko.

Na to mamy czas aby wśród rozlicznych konieczności dostrzegać piękno, które nas otacza. Tak opowiadał mi żołnierz, który w nocy nie mógł spać po ostatnim ataku rakietowym, w którym zginęli jego towarzysze. Odpowiedziałem mu, że jesteśmy razem bo ja także ten widok mam. Dziękujemy Bogu za to co nas otacza. On, że żyje ja, że mogę być dla innych… On na wojnie, ja w lesie z harcerzami. Jakkolwiek spędzamy czas czy znajdujemy wdzięczność? Gdziekolwiek jesteśmy czy zdołamy dostrzegać piękno i sens?