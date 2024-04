Nagły zwrot w negocjacjach. To jednak kobieta będzie nowym starostą oleskim. To będzie pierwsza szefowa powiatu oleskiego w historii Mirosław Dragon

Negocjacje w sprawie utworzenia nowego zarządu powiatu oleskiego przybrały nieoczekiwany obrót. W zeszłym tygodniu pisaliśmy, że to Piotr Rasztar najprawdopodobniej będzie nowym starostą oleskim. Teraz jednak w rozmowach negocjacyjnych doszło do przetasowań personalnych. Wszystko wskazuje na to, że to kobieta będzie rządzić powiatem oleskim, po raz pierwszy w historii!