Gdzie nie będzie prądu w opolskim 19.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (19.06 19:03) nie ma prądu w opolskim?

powiat głubczycki

LUBOTYŃ nr. 1-97

od 17.06 godz. 8:00 do 21.06 godz. 14:00

Bogdanowice, Nowy Rożnów, Nowa Wieś Bernacice Boguchwałów, WŁODZIENIN, Wojnowice, Rogożany, Nowa Cerekwia, Kozłówka, Sucha Psina, Czerwonków, Księże Pole

19.06 od godz. 17:19 do 19:15

Langowo, Langowo od nr-u 5 do 15B i od nr-u 6A do 14, Tłustomosty, Tłustomosty od nr-u 88 do 94., Tłustomosty, Tłustomosty od nr-u 2 do 14 , 46 do 62B, 66A do 69, 50A, 82, 89A - 89E, 90., Kietrz, Ogrodowa nr 17 i 19, Polna nr 2 do 6 i nr 16 oraz nr 5 do 17., LANGOWO FERMA

19.06 od godz. 17:36 do 19:30

powiat nyski

Otmuchów Śliwice

ul. Śliwicka od budynku 24 do 36

ul. Malinowa od budynku 1 do 15A

ul. Winogronowa od budynku 2 do 6