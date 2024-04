Gdzie nie będzie prądu w opolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 27.04

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (27.04 12:03) nie ma prądu w opolskim?

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

powiat głubczycki

Lubotyń nr. 1-97

od 29.04 godz. 8:00 do 30.04 godz. 14:00

powiat kędzierzyńsko-kozielski

Dziergowice ul. Kolejowa od nr 17 do nr 47 oraz od nr 8 do nr 40, Kwiatowa, Piaskowa, Konopnickiej, Morcinka, Nowa, Krótka, Sosnowa,

29.04 od godz. 8:30 do 14:00

Dziergowice ul. Słoneczna od nr 5 do nr 18, Kościelna od nr 1 do nr 6 Dworcowa od nr 21 do nr 31 oraz od nr 34 do nr 42

30.04 od godz. 8:30 do 14:00

Cisek ul. Bełk, Kochanowskiego,

2.05 od godz. 8:30 do 14:00

K-Koźle ul. Jagiellońska, Nektarowa, Richtera, Bursztynowa ,Krasickiego, Tischnera,Szymborskiej,Papcia Chmiela,Mrożka

7.05 od godz. 8:00 do 16:00