Czy wiatraki popsują krajobraz Płaskowyżu Głubczyckiego? Mieszkańcy boją się negatywnego wpływu farmy wiatrowej

W styczniu tego roku duża spółka energetyczna z Warszawy Respect Energy wystąpiła do władz gminy Głubczyce o opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania dla farmy wiatrowej, złożonej z 24 dużych turbin w rejonie wiosek Klisino, Pomorzowice, Kietlice, Lisięcice, Biernatów i Zawiszyce. 28 lutego rada zdecydowała o przystąpieniu do planu, ale urząd do dziś nie zlecił urbanistom przygotowania dokumentu. Taką informację przekazano na pytania NTO.

Opracowanie „wiatrakowego” planu przestrzennego to długotrwała i skomplikowana procedura, która będzie miał też etap konsultacji społecznych. Inwestor będzie musiał przedstawić raport, oceniający oddziaływania farmy na środowisko. Teoretycznie zapisy planu mogą zbliżyć posadowienie wiatraków do 700 metrów od zabudowań mieszkalnych.

Część mieszkańców tych miejscowości aktywnie protestuje przeciwko wiatrakom. Ludzie powołują stowarzyszenie, przygotowują pomoc prawną i będą się domagać dogłębnych analiz. Mieszkańcy obawiają się pogorszenia warunków życia, hałasu, infradźwięków, negatywnie wpływających na ludzkie zdrowie. Boją się obniżenia wartości nieruchomości w okolicy, ucieczki mieszkańców do innych miejscowości. Obawiają się również, że wiatraki zniwelują walory miejscowego krajobrazu i zniechęcą turystów.