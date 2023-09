Groźny wypadek na autostradzie A4 w rejonie Góry św. Anny. Kierowca busa najechał na tył osobówki

Oba pojazdy jechały autostradową nitką w kierunku Katowic. W pewnym momencie kierowca busa z impetem uderzył w tył osobowej daci.

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy stwierdzili, że kierowca samochodu osobowego doznał obrażeń i jest pod opieką ratowników medycznych - relacjonuje bryg. Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. - Natomiast busem podróżowało 9 osób i nikomu nic się nie stało.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach. Kierowca samochodu osobowego po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego został zabrany do szpitala.

Na miejscu działali zarówno strażacy ze Strzelec Opolskich, jak i Krapkowic.

Przyczyny wypadku będzie wyjaśniać policja. W miejscu gdzie doszło do zdarzenia kierowcy mają do dyspozycji aż trzy pasy ruchu w jednym kierunku (jest to podjazd pod Górę św. Anny).