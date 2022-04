Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel: święto siatkówki, w którym emocje szybko mogą się skończyć

Przed tygodniem kędzierzynianie bardzo pewnie zwyciężyli w pierwszym, wyjazdowym starciu 3:0. Tym samym od awansu do finału dzielą ich przed własną publicznością jedynie dwa wygrane sety. A nawet jeżeli powinęłaby się im noga i Jastrzębski zwyciężył w rewanżu 3:0 lub 3:1, to Grupie Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle do osiągnięcia celu wystarczy później triumf w „złotym secie”.

Jakby konfrontacji kędzierzyńsko-jastrzębskich w tym sezonie było mało (obie drużyny rywalizowały już ze sobą m.in. w Superpucharze Polski i finale Pucharu Polski), to pomiędzy obiema potyczkami w Lidze Mistrzów ... rozegrały one ze sobą mecz w PlusLidze. W dodatku jego stawką było prawdopodobnie (bo jeszcze jedni i drudzy mają przed sobą mecz z Treflem Gdańsk) 1. miejsce w tabeli po fazie zasadniczej.

W nim również to zespół z Opolszczyzny zwyciężył 3:0, jednak naprzeciwko niego stanął tak naprawdę drugi skład Jastrzębskiego. Wszystko przez to, że wielu kluczowych siatkarzy ekipy z Jastrzębia Zdroju w ostatnich dniach zmagało się z problemami zdrowotnymi - czy to kontuzjami, czy chorobami. To niewątpliwie ułatwiło Grupie Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zadanie w dwóch ostatnich starciach, jednak tak przekonujących zwycięstw kędzierzynian po prostu nie byłoby również bez ich bardzo dobrej postawy.