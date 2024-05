Nie taki diabeł straszny. Maturzyści z Nysy o pierwszym egzaminie mówią z uśmiechem. Dla szkół to było większe wyzwanie

Maturzyści z nyskiego Carolinum opuszczali sale egzaminacyjne z szerokim uśmiechem i wyluzowani. Mówili wprost, że język polski na poziomie podstawowym nie był trudnym egzaminem.

- Wybrałem temat z buntem. Odniosłem się do Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”, do „Tanga” Sławomira Mrożka, Powstania Listopadowego i jako taki kontekst społeczny do postaci Teda Kaczyńskiego. Tematy były przystępne, matura była fajna. Na poziomie podstawowym liczyło się to czy ktoś uczył się przez te kilka lat. Bardziej stresuję się przed matematyką rozszerzoną, ale jestem dobrej myśli – mówi Łukasz Gąsiorek, maturzysta z Carolinum.