Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała 3:0 z Norwidem Częstochowa. To zaległy mecz 19. kolejki PlusLigi

Z perspektywy ZAKSY mecz w Częstochowie był niezwykle istotny. Dzięki zwycięstwu wicemistrzowie Polski mogli wskoczyć na 7. miejsce w tabeli, gwarantujące udział w play-off. Kędzierzynianie wychodząc na parkiet w Częstochowie wiedzieli, o jak dużą stawkę grają.

Ekipa ZAKSY powoli zaczyna wychodzić z głębokiego kryzysu, w jakim była jeszcze kilka tygodni wcześniej, kiedy to gładko przegrała 0:3 z jedną ze słabszych drużyn ligi, GKS-em Katowice. Po tym meczu ze stanowiskiem prezesa pożegnał się Piotr Szpaczek, co było efektem ogólnej fatalnej atmosfery w klubie. Zmiany we władzach ZAKSY, a także chęć odzyskania zaufania kibiców, poskutkowały odrobinę lepszymi meczami z Czarnymi Radom (3:0) i Barkomem Każany Lwów (3:1).

Z kolei Norwid Częstochowa, chociaż przed meczem z ZAKSĄ zajmował 13. pozycję w tabeli, kilkukrotnie udowadniał już w tym sezonie, że nie można go lekceważyć. Przekonała się o tym chociażby... ZAKSA, która przegrała z częstochowianami w Hali Azoty 1:3. Ostatnio Norwid sprawił kolejną niespodziankę, wygrywając 3:1 z Asseco Resovią Rzeszów.