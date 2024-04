Wygrana Odry Opole 1:0 z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza w 29. kolejce Fortuna 1. Ligi. Są o krok od baraży

Po słabym początku roku, Odra w ostatnich kolejkach zaczęła regularnie punktować i do Niecieczy jechała do w roli faworyta. Ostatnie zwycięstwa z GKS-em Katowice (3:1) i Chrobrym Głogów (3:0) sprawiły, że piłkarze z Opola tracili tylko 2 punkty do strefy barażowej. W Odrze znów zaczęły pojawiać się marzenia o awansie do Ekstraklasy.

Z kolei Bruk-Bet zaliczył fatalne ostatnie tygodnie. Drużyna z Małopolski dysponuje dobrą kadrą, jednak nie przełożyło się to na wyniki na murawie. Dość niespodziewanie Termalica włączyła się do walki o utrzymanie w Fortuna 1. Lidze.

Na początku spotkania obie drużyny miały swoje sytuacje, jednak więcej konkretów było po stronie Odry. W 16. minucie kapitalnym strzałem z pierwszej piłki popisał się Jakub Szrek i goście wyszli na prowadzenie. Piłka po uderzeniu z pierwszej piłki jeszcze odbiła się od jednego z obrońców i zmyliła bramkarza Bruk-Betu.