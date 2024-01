Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała po emocjonującym boju z Halkbankiem Ankara. To mały krok w stronę ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Na szczęście nie była to jedyna rzecz godna zapamiętania podczas tego meczu . Emocje rozkręcały się w nim jednak stopniowo. W pierwszym secie mieliśmy do czynienia z niewielką ich dawką. Od początku ułożył się on lepiej dla Halkbanku, który w inauguracyjnej partii dominował na tyle, że ZAKSA ani razu nie wyszła na choćby minimalne prowadzenie. Ostatecznie wicemistrzowie Turcji zaczęli bój od wygranej 25:21.

Niestety, przez wielu ta potyczka zostanie zapamiętana przede wszystkim przez pryzmat rzeczy pozasportowych . Bo prawdziwym kuriozum w siatkówce jest fakt, że tie-break zakończony wynikiem 15:12 ... jest zdecydowanie najdłuższym setem w całym meczu! W konfrontacji ZAKSY z Halkbankiem trwał aż 38 minut (dla porównania, pozostała z najdłuższych, druga partia 31 minut), lecz oczywiście w niewielkim stopniu przyczynili się do tego sami zawodnicy obu drużyn. Wszystko było spowodowane kilkunastominutową przerwą związaną z faktem, że sędziowie spotkania (mocno zamieszani w to byli również, a może i przede wszystkim ci stolikowi) nie potrafili poprawnie policzyć wyniku w połowie decydującej odsłony ...

Do połowy czwartej odsłony nadal wszystko układało się po jej myśli. Całkowicie się to jednak odwróciło przy stanie 12:10 dla kędzierzynian. Wtedy to, tuż po wykonaniu asa serwisowego, świetnie grający Kaczmarek totalnie nieoczekiwanie ... podciął skrzydła swojemu zespołowi. Niepotrzebna, agresywna reakcja z jego strony w kierunku sztabu szkoleniowego Halkbanku najpierw poskutkowała czerwoną kartką (równoznaczną z utratą punktu), a w dłuższej perspektywie rozregulowaniem całej drużyny. Nagle zawodnicy ZAKSY zaczęli mieć ogromne problemy z przyjęciem zagrywki. Nie potrafili tego też zniwelować innymi elementami, przez co kilka minut później zrobiło się ... 21:13 dla zespołu z Ankary. Koniec końców zwyciężył on do 16.