GUS o opolskich szkołach wyższych. Studentów przybyło, ale tylko w prywatnych uczelniach. Najbardziej tych z Ukrainy

Młodzi Ukraińcy w zakończonym roku akademickim stanowili prawie 12 procent wszystkich studentów w województwie (2160 osób). Ta grupa wzrosła ponad tysiąc osób, w porównaniu do okresu przed rozpoczęciem wojny pełnoskalowej na Ukrainie (1030 osób). Gdyby nie ten wzrost, nasze uczelnie zaliczyły by kolejny spadek liczby studentów.

Odpływ studentów z Opola obserwowany jest już od wielu lat. Dwanaście lat temu mieliśmy ponad 38 tysięcy studentów w regionie. W roku minionym połowę mniej, już tylko 18,2 tysiąca, ale i tak pierwszy raz od lat udało się odwrócić tendencję spadkową. Przybyło na Opolszczyźnie 300 studentów. To dlatego, że wzrosła liczba studiujących u nas obcokrajowców (z 1,8 do 2,9 tysiąca).

Państwowe mniej popularne

Po połączeniu Uniwersytetu Opolskiego z Państwową Medyczną Szkołą Zawodową w Opolu, do czego doszło w 2020 roku, mamy w województwie trzy uczelnie publiczne i dwie niepubliczne. Odpływ studiujących dotyka przede wszystkim państwowych uczelni. 12 lat temu na Uniwersytecie Opolskim wiedzę zdobywało ponad 16 tysięcy osób. Tuż przed połączeniem z PMWSZ liczba studentów spadła do niecałych 8 tysięcy. Dane GUS za rok akademicki 2022/2023 mówią o 8885 studentach. To o prawie 300 osób mniej niż rok wcześniej.