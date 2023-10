GUS o sytuacji gospodarstw domowych w województwie opolskim. Gorzej oceniamy naszą sytuację materialną

Co 20 rodzina na Opolszczyźnie (niecałe 5 procent) nie ma telewizora w mieszkaniu. Rok wcześniej z telewizora nie korzystało w domu niecałe 4 procent mieszkańców. Spadek o 1 punkt procentowy może się mieścić w granicach błędu statystycznego, ale może też świadczyć o większym wykorzystaniu internetu. Wyraźnie spadła też liczba anten satelitarnych (z 71 do 64 procent rodzin), które być może podzielą los zanikających obecnie a popularnych dawniej odtwarzaczy dvd.

Pralki w odwrocie, auta też

Jednocześnie jednak o 4 procent (do 14) zwiększyła się liczba rodzin posiadających domowe kino, co może świadczyć o tym, że lubimy oglądać telewizję w najwyższej jakości w domowym zaciszu. Przybyło właścicieli mikrofalówek i kuchenek z płytą grzewczą.

O 1 procent (z 98 procent w 2021 do 97 w 2022) zmniejszył się też odsetek ludzi posiadających telefon komórkowy. To nowość, od ponad 20 lat liczba komórek szybko rosła. Podobnie spadła liczba posiadających komputer czy zmywarkę w kuchni. Wyraźnie zmniejszyła się liczba rodzin posiadających samochód (z 79 procent do 75,5 procent badanych na Opolszczyźnie). Być może część użytkowników aut chętniej korzysta z innych środków lokomocji. Spadła nawet liczba gospodarstw z pralką, choć nie ma ich tylko 4 procent ankietowanych.