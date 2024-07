Harcerze ze szczepu Feniks w Oleśnie organizują kolonie dla zuchów. Ruszyły zapisy

Harcerze z Olesna zapraszają na niezapomnianą przygodę wakacyjną

- To idealne miejsce, by cieszyć się naturą i przeżyć niezapomniane przygody - obiecują organizatorzy kolonii harcerzy u zuchów.

Oleski 3 Szczep Feniks im. Hm. Natalii Jasińskiej zaprasza wszystkie dzieci do udziału w wyjątkowym obozie harcerskim i kolonii zuchowej. Propozycja jest skierowana dla dwóch grup wiekowych:

Termin to od 5 do 15 sierpnia. Koszt to 1100 zł (+ 69 zł składki członkowskiej) za całe 10 dni atrakcji.