Był więźniem Auschwitz, jego grób popada w zapomnienie. Jest apel o pomoc

- Widać, że nikt się tym grobem nie opiekuje. Tylko byli harcerze zostawiają tu lampki - mówi Dariusz Korytkowski.

To on wyszedł z inicjatywą zabezpieczenia grobu przed ewentualną likwidacją. W pomoc zaangażował się miłośnik lokalnej historii Piotr Chrobak i drużynowa głuchołaskich harcerzy Alicja Dec. Harcerze są gotowi opiekować się grobem, ale nie stać ich na jego konserwację.

- Poszukamy pieniędzy na przeprowadzenie remontu tego grobu. Gmina jest gotowa dołożyć się do tych prac - zapowiada burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.

Z dokumentów przekazanych 35 lat temu przez Muzeum w Oświęcimiu wynika, że Józef Turkiewicz pochodził ze Lwowa. Był oficerem rezerwy. W czasie okupacji działał w konspiracji pod pseudonimem Leszek Rawicz. Został aresztowany przez Niemców i trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz - Birkenau. Gestapo aresztowało go 3 sierpnia 1942 roku. Po brutalnym śledztwie 5 grudnia trafił do obozy w Auschwitz. W marcu 1943 przewieziono go do obozu Flosenburg, a potem do Sachsenhausen. W maju 1945 roku uciekł z transportu ewakuacyjnego, powrócił do Polski i odnalazł swoich rodziców. Zamieszkał razem z nimi w Bytomiu. Z powodu wycieńczenia organizmu zapadł na gruźlicę, leczył się w sanatorium w Głuchołazach i zmarł tu 23 marca 1949 roku.

Według aktu zgonu miał tylko rodziców, to prawdopodobnie oni zaraz po śmierci ufundowali tablicę pamiątkową na jego grobie.