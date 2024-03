Honorowy Obywatel Nicieja. Były rektor UO odznaczony przez Województwo Opolskie. Jest prawdziwym ambasadorem ziemi opolskiej

Prof. Stanisław S. Nicieja, historyk, wieloletni rektor Uniwersytetu Opolskiego, został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego. Jest to wyraz uznania dla jego nieocenionego wkładu w rozwój edukacji, kultury oraz nauki, nie tylko na terenie Opola, ale i w całej Polsce.

Goście zaproszeni na uroczystość zgodnie podkreślali, że profesor Nicieja jest prawdziwym ambasadorem ziemi opolskiej. To także postać, której działalność przekracza granice akademickiego świata. A jego zaangażowanie w życie publiczne, pasja do historii i nieustająca praca na rzecz promocji regionu stanowią wzór do naśladowania.

Nie bez powodu porównuje się go do takich postaci jak arcybiskup Alfons Nossol czy legendarny burmistrz Karol Musioł, którzy również w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju i promocji Opola. Profesor Nicieja, podobnie jak oni, swoją działalnością zasłużył na miano emblematycznego obywatela, który swoim życiem i pracą podnosi prestiż swojej małej ojczyzny.

Wkład prof. Niciei w rozwój Uniwersytetu jest nieoceniony

- Moim największym sukcesem jest nie tylko rozwój Uniwersytetu Opolskiego, który przekształciłem w ośrodek akademicki rozpoznawalny w całej Polsce, ale również moja seria „Kresowej Atlantydy”, która oświetla bogactwo i różnorodność kulturową dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej, podkreślając ich wpływ na dziedzictwo całej Polski. To dwa filary, na których zbudowałem moją karierę i które, mam nadzieję, zostaną trwałym dziedzictwem dla przyszłych pokoleń – tłumaczy w rozmowie z nto prof. Nicieja.

Jego wkład w rozwój Uniwersytetu Opolskiego, którego był nie tylko współtwórcą, ale także długoletnim rektorem, jest nieoceniony. Dzięki jego determinacji i wizji, uczelnia ta stała się jednym z ważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, przyciągającym studentów i naukowców z całego kraju. Profesor Nicieja przyczynił się nie tylko do rozwoju infrastruktury uczelni, ale także do podniesienia jej rangi i znaczenia w świecie nauki. Z kolei jego prace naukowe i popularnonaukowe, zwłaszcza te poświęcone Kresowiakom, są nie tylko wyrazem głębokiej pasji, ale także ważnym wkładem w zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski. Przez lata swojej działalności profesor Nicieja stał się także mentorem i inspiracją dla wielu młodych naukowców i studentów, przekazując im swoją wiedzę, pasję oraz miłość do historii.

Prof. Nicieja: taki tytuł niesie za sobą ciężar odpowiedzialności

Zdaniem marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły, przyznanie tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego” dla profesora Nicieji jest nie tylko wyrazem uznania za jego wieloletnią, owocną pracę, ale także potwierdzeniem, że droga, którą obrał, była słuszna.

To także zachęta do dalszego działania, bo jak sam przyznał prof. Nicieja, taki tytuł niesie za sobą pewien ciężar odpowiedzialności – za sens życia, za przekazanie wartości i za dalsze bycie z ludźmi, którzy okazali mu swoje wsparcie. W tych słowach kryje się esencja tego, co w życiu profesora Nicieji jest najważniejsze – ciągłe dążenie do tworzenia, edukowania i inspirowania innych. Przyznany mu tytuł jest więc nie tylko osobistym sukcesem, ale także dowodem na to, że warto poświęcać swoje życie na służbę społeczeństwu, kulturze i nauce.

