Horoskop dzienny, czwartek 11 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec

HOROSKOP dzienny na czwartek 11 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 11.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Horoskop dzienny: Wodnik

Wodnik (20.01-18.02)

Nie zawsze wytężona praca przekłada się na efekty finansowe. A może więcej mówisz, że pracujesz, niż pracujesz faktycznie? Przemyśl to.

Horoskop dzienny: Ryby

Ryby (19.02-20.03)

Twój organizm coraz częściej wysyła pewne sygnały. Może nie ma się czym martwić, ale niech się o tym przekona lekarz. Będziesz spokojniejszy.

Horoskop dzienny: Baran

Baran (21.03-19.04)

Nie wymądrzaj się. Jeśli zależy Ci na dobrej atmosferze - w pracy, w domu, wśród przyjaciół - jak najczęściej pytaj drugą stronę o zdanie.

Horoskop dzienny: Byk

Byk (20.04-20.05)

Ktoś zechce wycofać się z danego słowa. Przyciśnij go do muru, żeby nie wywinął się tanim kosztem. Na przyszłość uważniej dobieraj partnerów.

Horoskop dzienny: Bliźnięta

Bliźnięta (21.05-21.06)

Obowiązków będziesz miał dziś ponad miarę, stąd niewykluczone emocje i nerwy. Niestety, rozpraszać mogą Cię sprawy związane z zupełnie czymś innym.

Horoskop dzienny: Rak

Rak (22.06-22.07)

Weź się do roboty, bo twoje próżniactwo zacznie bardzo drażnić pewne osoby. Jeśli nie wiesz co i jak, to przynajmniej markuj jakieś działania.

Horoskop dzienny: Lew

Lew (23.07-22.08)

Energia będzie Cię rozpierać, ale nie znajdzie odpowiedniego ujścia. Jeśli nie chcesz dopuścić do wybuchu, to przynajmniej pobiegaj, żeby się rozładować.

Horoskop dzienny: Panna

Panna (23.08-22.09)

W stałych związkach miłe chwile, w atmosferze zrozumienia i serdeczności. Pary ledwo zawiązane mogą przeżywać rozterki i niepokoje.

Horoskop dzienny: Waga

Waga (23.09-22.10)

Coś ważnego i miłego przyjdzie do Ciebie pocztą lub kurierem. Może będzie to jakiś prezent, a może zaproszenie? Będzie więc okazja by wyjść z domu.

Horoskop dzienny: Skorpion

Skorpion (23.10-21.11)

Poszukiwania swojej drugiej połowy będą skuteczne, jeśli okażesz więcej zdecydowania. Wykonaj jakiś gest, zadzwoń, zorganizuj spotkanie.

Horoskop dzienny: Strzelec

Strzelec (22.11-21.12)

Nawiązana znajomość skłoni Cię do zmian. Nie ulegaj jednak ślepemu naśladownictwu. To co dobre dla innych, nie musi być dobre dla Ciebie.

Horoskop dzienny: Koziorożec

Koziorożec (22.12-19.01)

Z dużej chmury czasem spada mały deszcz. Tak będzie tym razem, więc odetchniesz z ulgą. Na przyszłość bądź jednak bardziej ostrożny i przewidujący.

