IMGW ostrzega. Upały i burze w województwie opolskim. Grad lokalnie o średnicy 6 cm

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami może wystąpić grad, lokalnie nawet o średnicy do około 6 cm.

Niebezpieczne zjawiska mogą wystąpić w piątek 21 czerwca od godz. 16:00 do godz. 08:00 w sobotę 22 czerwca.

Ostrzeżeniem objęto powiaty powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, Opole, opolski, prudnicki, strzelecki. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska ocenia się na 90 procent.

Jednocześnie IMGW prognozuje dla tych powiatów wysokie temperatury, maksymalnie w dzień od 30°C do 32°C. Mają one wystąpić w piątek 21 czerwca od godz. 12:00 do godz. 20:30. Prawdopodobieństwo zjawiska ocenia się na 90 procent.