Latając dronem można zarabiać na życie. Młodzi Opolanie mają taki plan

– Dodatkowo w module foto-wideo uczestnicy nauczyli się obróbki zdjęć oraz montażu filmów – mówi Celina Szymik. – Dziś drony są wykorzystywane m.in. do inspekcji słupów wysokiego napięcia, do poszukiwania zaginionych osób czy diagnostyki termowizyjnej. Oczywiście nasi kursanci, by zdobyć takie kwalifikacje specjalne, musieliby dalej się dokształcać. Szkolenie było przyjęte tak entuzjastycznie, że oni tuż po zakończeniu pytali, czy planujemy takie kursy. Jeśli będzie zainteresowanie, jesteśmy otwarci, by w przyszłym roku wrócić do tematu.