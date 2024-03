Imponująca seria Polonii Głubczyce. Celem klubu jest powrót do BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej

- Pomiędzy tymi ligami na pewno widać wyraźną różnicę - nie ma wątpliwości trener Polonii. - Widać to choćby na przykładzie Pogoni Prudnik, która po awansie do 4 ligi ma w niej duże problemy. Natomiast co do naszej grupy w klasie okręgowej, to jest kilka drużyn, która wyraźnie odstają od reszty. Obok nas, są nimi Orzeł Źlinice, Czarni Otmuchów, GKS Głuchołazy i Chemik Kędzierzyn-Koźle. Niedługo gramy z Orłem i Czarnymi, ale jeszcze wcześniej czekają nas wyjazdowe starcia z LZS-em Racławiczki i Chronstau Chrząstowice. Jeśli we wszystkich tych spotkaniach również zdobylibyśmy komplet punktów, będziemy mieć już otwartą drogę do awansu. Mamy jednak pełną świadomość tego, że zostało jeszcze bardzo dużo grania.