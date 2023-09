Integracja przy badmintonie. To propozycja na niedzielę dla rodzin z Praszki i okolic

Rozpoczęcie turnieju zaplanowane zostało na niedzielę na godzinę 16:00. Zawody odbędą się w hali sportowej "Kotwica" w Praszce i potrwają 3 godziny.

- Badminton to piękny sport. Szczególnie zyskuje on na wartości kiedy uprawiamy go w towarzystwie całej rodziny. Serdecznie zapraszam do udziału, ponieważ sama kocham i uprawiam ten sport od dziecka - mówi nam poseł Violetta Porowska, która objęła turniej swoim honorowym patronatem