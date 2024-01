Itaka wznowiła czartery na Sri Lankę. Wyspa przyciąga turystów zjawiskową przyrodą

Wspaniałe przyjęcie czekało turystów także w hali przylotów. Tam, przy dźwiękach lokalnej muzyki, zostali obdarowani upominkami: pluszowymi słoniami i egzotycznymi naszyjnikami z kolorowych kwiatów.

Rejs zainaugurował cykl bezpośrednich lotów czarterowych ITAKI z Warszawy na Sri Lankę. Potrwają one do 21 marca. Co ważne, to jedyne bezpośrednie rejsy czarterowe z Polski do Colombo.

- Sri Lanka to raj dla miłośników wczasów all inclusive, oferujący bogactwo wyboru hoteli znanych z doskonałej obsługi i szerokiej gamy atrakcji - informuje Monika Wesołowska z firmy ITAKA. - Położone nad przepięknymi plażami, zapewniają niezapomniane doświadczenia wypoczynkowe.

Naturalne piękno i zjawiskowa przyroda Sri Lanki sprawiają, że jest ona chętnie wybierana przez miłośników zwiedzania. Naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzi ITAKA, która ma w ofercie programy wycieczkowe w oparciu o czarter, z możliwością przedłużenia o kolejny tydzień w hotelu nad morzem, a także program zwiedzania dla turystów indywidualnych.