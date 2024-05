Jak być charyzmatycznym i dobrze budować swój wizerunek? Dyskutowali o tym studenci Uniwersytetu Opolskiego

Jak podkreślają organizatorzy, tym, co łączyło wszystkie warsztaty, było praktyczne podejście do tematu ze strony prowadzących i ograniczenie do minimum formy wykładowej.

- Nasi prelegenci to osoby zaangażowane w kontakty z innymi. Są to osoby, które wykazują się praktyką. Nie są to naukowcy z uczelni, tylko osoby, które mają doświadczenie praktyczne i bardzo chętnie i umiejętnie przekazują je zainteresowanym – mówił Adam Dubiński, jeden z organizatorów, zastępca przewodniczącego studenckiej rady Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej.