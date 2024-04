Tutaj znajdziesz pracę i rozszerzysz kompetencje. W Opolu zorganizowano Festiwal Kariery

Wykładom i dyskusjom towarzyszą również liczni wystawcy z opolskich instytucji i firm. Zachęcają oni uczestników festiwalu do podjęcia z nimi współpracy na gruncie zawodowym lub w celu rozwoju swoich kompetencji.

- Przyjechaliśmy po to, by się spotkać z młodymi ludźmi i osobami, które poszukują pracy. Nasza firma cały czas rośnie. Mamy otwarte kilkadziesiąt wakatów, głównie na stanowiskach inżynierskich – opowiada Jadwia Miśtak, menedżerka do spraw rekrutacji z Umicore.