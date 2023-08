Jak oddać pierwszy raz krew? Poznaj 6 kroków, by stać się krwiodawcą!

Należy stale przypominać, że oddając jedną jednostkę krwi, można uratować życie aż trzech osób, a oddając krew 4 lub 6 razy do roku, można uratować nawet 24 osoby. Dlatego jeżeli zdecydujemy się na ten krok, to warto się do niego odpowiednio przygotować.

Oddanie krwi wiąże się z czasowym osłabieniem – zanim organizm samoczynnie wyreguluje niedobór i zregeneruje ilość komórek krwi, minie 48 godzin. Dlatego właśnie ważne jest, by około dwie godziny przed planowaną donacją zjeść lekki, niskotłuszczowy posiłek. Spożycie właściwego posiłku pomoże Ci zachować dobre samopoczucie w czasie i po oddaniu Organizm powinien być dobrze nawodniony. Zaleca się więc wypicie dużej ilości płynów – najlepiej wody mineralnej.