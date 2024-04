Zadał jeden cios, bo chciał pomścić kobietę. Zaatakowany zmarł w szpitalu. W Opolu ruszył proces

Nie ma pewności, jakie dokładnie słowa padły. Pewne jest, że Arkadiusz S. postanowił bronić honoru kobiety, z którą łączyła go intymna relacja. Zadra u niego musiała być poważna, bo późniejszy oskarżony już kilka dni przed zdarzeniem rozpowiadał we wsi, że musi się rozmówić z Marianem K., który miał obrazić kobietę.

Proces Arkadiusza S. ruszył przed Sądem Okręgowym w Opolu w poniedziałek (15.kwietnia). Oskarżony przyznał, że uderzył znajomego, natomiast zapewniał, że nie chciał takich konsekwencji. – W mojej ocenie, gdyby pan Marian K. nie szedł z rowerem, to albo by się nie przewrócił albo - gdyby się przewrócił - byłby w stanie zamortyzować upadek. On potknął się o upadający rower i przez niego przeleciał, uderzając o asfalt. Nie zdawałem sobie sprawy, że na skutek takiego lekkiego uderzenia pan Marian może się przewrócić, uderzyć głową asfalt, a w konsekwencji tego umrzeć – odczytał w przygotowanym w areszcie oświadczeniu.

Oskarżony przed sądem twierdził, że swoją ofiarę uderzył lekko, otwartą dłonią w twarz, po to, by dać nauczkę. Podkreślał też, że po zdarzeniu nie zostawił mężczyzny bez pomocy. – Bezpiecznie przeniosłem go na sąsiednią posesję i byłem z nim przez jakiś czas. Przecierałem go z krwi, która leciała mu z nosa i pytałem, czy wezwać karetkę, lecz Marian odmówił. Jeszcze poprosił mnie o piwo w butelce. Pan Z. (kompan zaatakowanego) to piwo mu przyniósł. Jakbym ja to przewidział, że stan jego tak się pogorszy, to bym wcale się nie oddalał, tylko czekałbym aż przybędzie pomoc medyczna – czytał w oświadczeniu Arkadiusz S.