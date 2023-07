Jan Rzepka, kolarz LKS-u Ziemi Opolskiej Opole, stanął na podium w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Sukces 16-letniego Rzepki należy docenić tym bardziej, że kolarstwo trenuje on zaledwie od dwóch lat.

- Liczyłem, że Janek w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zakręci się w okolicach czołowej „dziesiątki”, ale jego końcowy wynik był niezwykle miłą niespodzianką - skomentował uradowany Marian Staniszewski, trener klubu LKS Ziemia Opolska Opole. - Trasa wyścigu była bardzo wymagająca. Jej długość wynosiła 100 km i była pełna wzniesień, ponieważ zmagania toczyły się na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Nie do końca była ona sprofilowana pod Janka, ponieważ czuje się on lepiej na płaskim terenie. Dlatego też smak jego sukcesu był naprawdę szczególny. To największe osiągnięcie naszego klubu od dobrych kilku lat.