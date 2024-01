Jechał seatem z cudzymi tablicami rejestracyjnymi. Stanie przed sądem za nowe przestępstwo

23-letni kierowca seata z gminy Głuchołazy został w poniedziałek 22 stycznia zatrzymany do rutynowej kontroli na terenie Nowego Świętowa, przy wojewódzkiej drodze z Nysy do Głuchołaz. Sprawdzając jego samochód policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ze zdziwienie stwierdzili, że ma on przymocowane inne tablice rejestracyjne, przełożone z cudzego samochodu. Młody kierowca przyznał się, że sam je przemontował z auta należącego do kogoś z członków swojej rodziny.

Nie wiadomo dlaczego to zrobił. Oba samochody były dopuszczone do ruchu, miały wykupione polisy OC i ważne badania techniczne. Seat 23-latka mógł ruszać w drogę na swoich tablicach. Tymczasem jego właściciel stanie przed sądem, gdzie grozi mu poważna odpowiedzialność karna.

Od ubiegłego roku w Kodeksie Karym znajduje się nowy artykuł 306 c, który wprowadził odpowiedzialność karną za kradzież i podrabianie tablic rejestracyjnych pojazdów ale także za posługiwanie cudzymi tablicami. Intencją ustawodawcy było utrudnienie życia przestępcom, którzy wykorzystują cudze tablice rejestracyjne, aby uniemożliwić identyfikację pojazdów używanych do poważnych przestępstw. Przykładowo często zdarzało się, że kradzieży paliwa na stacjach benzynowych dokonywały osoby zakładające cudze tablice.

Nowy przepis karny może także narazić na poważną odpowiedzialność osoby, które samodzielnie zamawiają sobie od internetowych dostawców tablice rejestracyjne, bo np. zgubiły jedną na drodze, albo potrzebują trzeciej tablicy do zamontowania na stelażu rowerowym, nakładanym na bagażnik. Legalne są wyłącznie duplikaty wydawane przez wydziały komunikacji.