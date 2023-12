Jerzy Mika: Zima, bylejakość i marzenia o mądrych włodarzach

Najtrudniejsze jest to, że są oburzeni ale i tacy co są w stanie uznać kontrowersyjne działania za dopuszczalne. Tak jak i wtrącanie się w nasze sprawy sąsiadów zza Odry. Konsumujemy nasze bylejakości w rozliczeniach, posumowaniach z ostatnich trzydziestu lat.

Ciekawe, że poruszeni nieprawnymi działaniami są także ich zwolennicy. Nie mówią o tym głośno, bo nie wypada, ale nie podoba się to co robi nowy rząd. Pierwsze zwycięstwo narodowe - nie podzielić się na dwa przeciwstawne obozy. To już początek prawdziwej zmiany. Jest nadzieja. Czekamy, bądźmy uważni i aktywni.

A tymczasem rok przeleciał. Postarzało się Opole. Zniknęły koparki z przed dworca PKP. Ukryte na drogach w dzielnicach straszą swoja aktywnością. Kolejne ulice rozkopane i zamykane na tydzień, dwa i więcej są już niezauważalne. To znaczy znosimy je bez dyskusji. Kolejne przęsła na trasie kolejowej lśnią nowością. I wydaje się, że zawsze tak było w Opolu.