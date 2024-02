Jest nowy dyrektor w Gospodarstwie Rybackim Krogulna. Dotychczas pełnił funkcję zastępcy

Stanowisko dyrektor PG Krogulna straciła Renata Olszewska. Stanowisko pełniła od 2020 roku, kiedy to zastąpiła wieloletniego dyrektora Janusza Preuhsa, zasłużonego nie tylko dla gospodarstwa w Krogulnej, ale dla całego środowiska rybackiego na Opolszczyźnie. Janusz Preuhs przeszedł na emeryturę, zmarł w grudniu 2021 roku. Renata Olszewska do pracy w gospodarstwie rybackim przeszła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowym dyrektorem PG Krogulna został Wojciech Preuhs, prywatnie syn Janusz Preuhsa, który dotychczas pełnił stanowisko zastępcy dyrektora.

Krogulna to drugie na Opolszczyźnie, obok Niemodlina, gospodarstwo rybackie należące do Lasów Państwowych. Zatrudnia kilkanaście osób, rocznie produkowanych jest tutaj ok. 300 – 400 ton karpi, które trafiają na nasze stołu głównie w okresie Bożego Narodzenia.

