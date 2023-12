Już wkrótce święta i Szlachetna Paczka. 25 rodzin wciąż czeka na swoich darczyńców. Można jeszcze się zgłosić

- Dla potrzebujących rodzin lepiej jest dostarczyć pomoc późno niż wcale, a można to zrobić nawet na ostatnią chwilę - przekonuje Joanna Sadzik. - Jeśli zastanawiacie się, jak długo przygotowuje się Paczkę, to wiedzcie, że te codzienne rzeczy, jak środki czystości czy żywność możecie kupić za rogiem. Natomiast te większe rzeczy można kupić nawet 17 grudnia, wtedy będzie niedziela handlowa. I jeszcze jedno: gdy wybieracie rodzinę, dostajecie numer telefonu do wolontariusza, który może Wam doradzić, jak paczkę przygotować.

Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna (organizatora Szlachetnej Paczki), przekonuje, że choć do świąt pozostało już niewiele czasu, to nigdy nie jest za późno na niesienie pomocy.

W tym roku w ramach akcji „Szlachetna Paczka” pomoc trafi do 16 tysięcy rodzin w całej Polsce, będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Choć w większości przypadków darczyńcy już się zgłosili, to wciąż 25 rodzin z województwa opolskiego czeka na pomoc.

Darczyńcy mogą wybrać rodzinę, której będą nieść pomoc poprzez stronę szlachetnapaczka.pl

Pomóc można też pani Agnieszce, która jest bardzo samotna. „Porusza się na wózku i od 4 lat nie wychodzi na zewnątrz. Jej oknem na świat, jest okno w jej mieszkaniu. Przychodzi do niej kilka razy w tygodniu opiekunka z MOPS-u. To jedyna osoba, z którą rozmawia. Gdy przyszli do niej wolontariusze, powiedziała, że już samo to rozświetliło jej życie. Dlatego, że przyszły inne osoby, które chciały z nią rozmawiać i miały na to czas. Usiadły przy stole, wypiły herbatę, posłuchały jej historii i obejrzały z nią stare zdjęcia.