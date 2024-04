Kandydaci Lewicy z pomysłem na usprawnienie kolei. Główne postulaty to "pociąg co godzinę" i połączenie północy z południem województwa

Ich zdaniem usprawnienie kolei i sprawienie, aby była ona bardziej atrakcyjna dla pasażerów powinno być jednym z priorytetów.

- Aby kolej była atrakcyjna, musi ona łączyć miasta na Opolszczyźnie z Opolem. Dlatego proponujemy żeby dofinansować połączenie północy z południem województwa - mówi Jerzy Przystajko. - Mamy tutaj na myśli głównie połączenie Kluczborka z Nysą, w dalszej perspektywie również na północy do Byczyny i na południu do Głuchołaz i dalej do Czech. Postulat, który chcielibyśmy zrealizować to jest pociąg co godzinę - dodaje.