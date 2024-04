Rozpoczyna się majówka! To okazja na jednodniową wycieczkę. Proponujemy atrakcje Dolnego i Górnego Śląska

Zobaczcie propozycje jednodniowych wycieczek na majówkę 2024:

Jedną z naszych propozycji jest kopalnia Guido w Zabrzu. Należy do Muzeum Górnictwa Węglowego razem z Kopalnią Królowej Luizy i sztolnią jej imienia. W nieczynnej kopalni węgla kamiennego wyznaczono trasy turystyczne dopasowane do wieku uczestników (od 6, 12 i 18 lat) na poziomie 170 i ponad 300 metrów.

A skoro z niezapomnianej filmowej komedii Miś wiadomo, że nie ma takiego miasta jak Londyn, jest za to Lądek Zdrój, to właśnie - może wycieczka do Lądka Zdroju? jest to urokliwe, uzdrowiskowe miasteczko na Dolnym Śląsku. Zabytkowa starówka jest nieco zaniedbana, ale ma to też swój urok. Leczniczej wody można się napić w strefie zdrojowej. Lądek Zdrój to miejsce idealne do spacerów i odpoczynku. W jednej z miejscowych kawiarni podają znakomite rzemieślnicze lody.