Każdy z nas może chcieć zostać Prezydentem RP

Każdy kto tylko chce i spełnia warunki narzucone przez prawo, może wystartować w wyborach prezydenckich. W pierwszej kolejności należy mieć ukończone 35., lat. Oczywiście należy być niekaranym i uzbierać 100 tys., podpisów poparcia pod swoją kandydaturą, co stanowi dla wielu kandydatów największy problem. Niejednokrotnie kandydaci do ostatniego dnia rejestracji list, wystawali na ulicach prosząc obywateli o podpisy.

Dziennikarz zaznaczył, że nie chce jedynie zobaczyć jak wygląda kampania prezydencka. Kilka dni później w mediach pojawiła się informacja, że dziennikarka telewizji Polsat Dorota Gawryluk również będzie ubiegać się o najważniejszy urząd w Polsce. Każdy dojrzały obywatel ma do tego prawo. A jeśli posiada odpowiednie umiejętności i narzędzia, to może w takim wyścigu sporo namieszać.

Tymiński niczego takiego wówczas nie zaprezentował, jednak w wyborach osiągnął sukces. Prezentował się jako „człowiek spoza układu”, krytykował reformy gospodarcze przeprowadzone w Polsce po 1990 roku i przeprowadził naprawdę intensywną kampanię, która dała mu 3 797 605 głosów (23,1%), co umożliwiło mu pokonanie Tadeusza Mazowieckiego czy Włodzimierza Cimoszewicza oraz wejście do drugiej tury. Gdy Tymińskiemu szło zbyt dobrze, go gry wkroczył Urząd Ochrony Państwa oraz MSW wraz z podległymi służbami, szukając na kandydata z teczką haków.

Nie wiem czy wszyscy Szanowni Czytelnicy pamiętają pewnego kandydata który z marszu wszedł do świata polityki i narobił zamieszania w wyborach prezydenckich? Był nim w startujący w wyborach w roku 1990 Stanisław Tymiński. Nazywano go „człowiekiem z czarną teczką”, bowiem nosił przy sobie czarną teczkę deklarując, że trzyma w niej dokumenty kompromitujące ubiegającego się wówczas o prezydenturę Lecha Wałęsę.

Oczywiście na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że Krzysztof Stanowski będzie wyciągał głosy z elektoratu PiS, PO, Polski 2050 czy PSL. Mniej z Lewicy, bo Stanowski akurat pomysł tej formacji często krytykował w swojej publicystyce. Jednak tu największym zagrożeniem Stanowski jest dla kandydata PO (być może Rafała Trzaskowskiego) oraz Polski 2050 (najpewniej Szymona Hołowni).

Natomiast Dorota Gawryluk znana ze swoich konserwatywnych przekonań, powinna zabierać głosy PiS i Szymonowi Hołowni. Jednak z tej dwójki, na dziś uważam za silniejszego Krzysztofa Stanowskiego, który robi furorę w nowych mediach, zwłaszcza w serwisie YouTube. Problem w tym, że w przypadku wyborów prezydenckich, potrzebny jest naprawdę dobry przekaz, plan, bądź jakiś cel z którym idzie po prezydenturę. Nie może nią być „chęć zobaczenia jak to jest”.

Dodatkowo, co powiedział mi prof. Rafał Chwedoruk, brak zaplecza politycznego i struktur może stanowić największy problem dla Stanowskiego. Jak wspomniałem na początku tekstu, jest naprawdę trudno zebrać 100 tys., podpisów. Bez dużego grona osób, będzie to niemal niemożliwe. Pewnie bliżej wyborów Stanowski zacznie budować taki sztab, jednak czy okaże się on skuteczny, to zobaczymy.