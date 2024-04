Jest następca Adama Gomoły. Wiemy, kto pokieruje partią Szymona Hołowni na Opolszczyźnie. "Potrzebne jest nowe otwarcie"

Afera związana z Adamem Gomołą, byłym liderem struktur partii Polski 2050 na Opolszczyźnie, stała się jednym z najgłośniejszych skandali politycznych ostatnich miesięcy. Opublikowane przez naszą redakcję taśmy ujawniły niejasne metody finansowania kampanii, co rzuciło cień na działalność całej partii.

Reperkusje afery były natychmiastowe i dalekosiężne - Gomoła został usunięty z partii przez zarząd krajowy Polski 2050, z partią pożegnali się także członkowie zarządu wojewódzkiego, a lokalne struktury pozostały w rozsypce. Wymusiło to szukanie nowego lidera, który byłby w stanie przywrócić zaufanie do Polski 2050 w naszym regionie.

Przed nowym przewodniczącym partii spore wyzwanie. Wiele jest do nadrobienia

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, następcą Gomoły i nowym przewodniczącym struktur ma zostać Piotr Fitowski. To młody, 33-letni przedsiębiorca z Nysy, który w wyborach samorządowych ubiegał się o fotel burmistrza Nysy. Otrzymał w nich... 394 głosy poparcia , co okazało się najgorszym wynikiem spośród pięciu kandydatów.

- Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Rozmowy trwają – mówi Piotr Fitowski, pytany o to, czy zostanie nowym szefem lokalnych struktur.

Fitowski, mówiąc o swoich planach na przyszłość, podkreśla znaczenie nowego rozdania w partii Szymona Hołowni na Opolszczyźnie.

- Nasze struktury potrzebują świeżego startu, nowego otwarcia. Chcemy odciąć się od przeszłości i zbudować partię na nowych zasadach, z nowymi ludźmi i nowymi ideami. Kluczowe będzie odbudowanie wewnętrznych struktur partii tak, aby odzwierciedlały one transparentność i organizacyjną integralność, które są niezbędne do odbudowania zaufania społecznego – przekonuje Fitowski.

Wspomina również o rozszerzeniu rady regionu o nowe osoby, które pomogą w nadzorowaniu pracy partii oraz w przygotowaniach do kampanii w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W kuluarach partii mówi się, że Fitowski jest przymierzany do roli lidera listy Trzeciej Drogi w czerwcowych wyborach.