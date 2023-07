Kiedy wojna i miłość idą w parze. Smutna historia Muriel White

- Coś musiało ją przestraszyć – opowiadała przed laty Agnieszka Czernecka, córka Balbiny Jenek, która przez długie lata była kucharką w pałacu w Dobrej i dobrze znała Muriel. – Nie wyglądała na kogoś opanowanego przez myśli samobójcze. Chodziły słuchy, że Niemcy ją prześladowali, bo była Amerykanką, a swoje dzieci jeszcze przed wojną odesłała do Stanów. Jej władze nie pozwoliły nawet na wyjazd do Ameryki na ślub swojej córki Margarit w 1938 roku. Hrabina Muriel opowiadała mojej matce, że chcą ją wysłać do Auschwitz. Że po pałacowym parku chodzą za nią jacyś obcy mężczyźni. Bała się nawet tam wychodzić.

Koniec starych czasów

W marcu 1943 roku cały folwark w Dobrej płakał za hrabiną Muriel. Na pogrzeb ludzie wyłożyli czerwonymi dywanami drogę z pałacu do kościoła we wsi i po dywanach zanieśli trumnę do krypty rodzinnej. Dwa lata później radzieccy żołnierze, zdobywając Dobrą, splądrowali krypę. Wyciągnęli z trumny ciało Muriel, wyłamali palce, żeby ściągnąć pierścionki. Hrabia Hermann von Seherr Thoss dwa lata żył w Dobrej samotnie. W styczniu 1945 roku, kiedy front zbliżył się do Odry, kazał zaprzęgać konie do bryczki i wyjechał na zawsze ze swojej opolskiej posiadłości. Pojechał do swojego majątku w Austrii.

Z życia wyższych sfer

Hans wyjechał do Ameryki, żeby nie zostać wcielonym do niemieckiego wojska i nie brać udziału w wojnie. W Stanach przyjął amerykańskie obywatelstwo i Amerykanie wcielili go do swojego wojska, a potem wysłali na wojnę. Jak opowiadał Piotr Miczka, najpierw trafił do strzelców alpejskich, bo świetnie jeździł na nartach. Kiedy jego dowódcy zorientowali się, że jest z pochodzenia Niemcem, skierowali go do kancelarii, gdzie zajmował się niemieckimi jeńcami wojennymi.