Kluczbork też gra z WOŚP. Na aukcjach są wyjątkowe fanty do wylicytowania

Aukcje, które cieszą się największym powodzeniem, to m.in. pakiet od Projekt INK, czyli voucher do studia tatuażu, „Spotkanie przy kawie & imponderabiliach” z naszym redakcyjnym kolegą Mirosławem Dragonem czy złota zawieszka w kształcie serca, na awersie której widnieje oznaczenie WOŚP 2024, a na rewersie jest napis „Kluczbork”.

Starosta Mirosław Birecki z wicestarostą Lesławem Czernikiem oraz członkiem zarządu powiatu Arturem Nowakiem zapraszają na wspólne morsowanie.

- Będzie to nasza pierwsza taka kąpiel. Mam nadzieję, że przeżyję – śmieje się starosta. – Co roku jako zarząd proponujemy jakąś aukcję. Wcześniej były to wspólne strzelanie i gra w „Chińczyka”. Na morsowanie na pewno w innych okolicznościach nie dałbym się namówić, ale czego się nie robi dla WOŚP-u? Zachęcam, bo pewnie taka okazja już się nie powtórzy.