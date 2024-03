Kolej zagrodziła budynek dworca w Nowym Świętowie. Żeby się podróżnym nie zawalił na głowę

Sto lat temu zatrzymywały się tutaj pociągi do Wrocławia, Berlina i Wiednia. W Nowym Świętowie (wtedy Deutch Wette) zaczynały się dwie lokalne linie kolejowe (do Głuchołaz Zdroju oraz Sławniowic), przebiegała tędy ważna linia Świdnica - Katowice (Kolej Podsudecka). Przez sąsiednie Głuchołazy można też było dojechać do linii kolejowej Jesenik – Krnov, wtedy o ważnej roli międzynarodowej. W budynku dworcowym, wybudowanym w 1975 roku (według innych źródeł dopiero w 1913), funkcjonowała restauracja, nie mówiąc o poczekalni czy kasach biletowych.

Nieliczni podróżni nie mają się już nawet gdzie skryć przed deszczem.

Dziś to kompletna ruina, której nikt nie chce i na którą nikt nie ma pomysłu. Pociągi kursują, ale mają tylko lokalny charakter. Ze stacji mało kto już korzysta, bo straciła charakter przesiadkowy.

Kilka lat temu w budynku dworca do środka zawalił się dach nad częścią restauracyjną. Kompletnie zniszczony jest sąsiedni budynek ubikacji.

Spółka PKP Nieruchomości bezskutecznie usiłuje sprzedać mieszkania w leżącym kilkaset metrów dalej budynku mieszkalnym kolei. Ceny są bardzo atrakcyjne, ale chętnych brakuje.