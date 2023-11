Komentarz redaktora Łukasza Żygadły: Lęki pana Arka Łukasz Żygadło

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski robi, co może, żeby ocieplać swój wizerunek. Zresztą, to nic złego, każdy polityk ma do tego prawo. Problem w tym, że Wiśniewskiemu coraz gorzej to wychodzi. Być może dzieje się tak przez nadmiar stresu, ponieważ w kuluarach słychać, że Platforma Obywatelska pomimo poddańczych pokłonów włodarza Opola zamierza wystawić w wyborach prezydenta Opola swojego kandydata.